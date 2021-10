Franck Ribéry : Sa très belle attention pour sa femme Wahiba

C'est l'un des plus grands sportifs français des années 2000 et pourtant il n'a toujours pas décidé de raccrocher les crampons ! À 38 ans, Franck Ribéry, ancien joueur du Bayern Munich, continue sa prolifique carrière du côté de l'Italie. Après une belle année à la Fiorentina, il a signé en août dernier du côté de la Salernitana, le petit poucet du championnat italien. Toujours avide de football, le généreux Ribéry voyage toujours en compagnie de sa femme, Wahiba, et de ses cinq enfants.

S'il doit se rendre à l'entraînement tous les jours en plus des matchs et des obligations contractuelles inhérentes à la vie d'un footballeur aussi populaire que lui, Franck Ribéry trouve tout de même le moyen de gâter sa petite femme. Marié depuis septembre 2004 avec Wahiba, le grand copain de Karim Benzema a eu une très belle attention pour sa femme, qui fêtait ses 39 ans, jeudi 7 octobre. C'est elle qui l'a dévoilé sur son compte Instagram où elle est suivie par 166 000 abonnés. Dans sa story d'hier, celle qui a beaucoup changé physiquement a dévoilé le beau cadeau fait par son mari : un énorme bouquet de fleurs jonché de roses. Une superbe attention qui a visiblement bien plu à Wahiba puisqu'elle a tagué l'ancien joueur de l'équipe de France en y ajoutant un emoji ému et un coeur rouge.