Franck Ribéry : Blessé, le footballeur reçoit le soutien de sa femme Wahiba

Franck Ribéry s'est engagé pour la Fiorentina en 2019, après 12 saisons au Bayern Münich. Sa famille restée en Bavière, l'ex-international français enchaîne les excellentes prestations sous le maillot de la Viola (surnom de la Fiorentina). Le 7 avril dernier, jour de son 38e anniversaire, Franck s'est plaint de la distance qui l'éloigne des siens.

"Je suis loin, c'est très très dur de fêter mon anniversaire sans vous mes vies, écrivait-il. Je remercie tous les jours Allah d'avoir la plus belle femme au monde, d'avoir les plus beaux enfants au monde. Le plus beau des cadeaux c'est que vous soyez heureux et surtout très fier de notre famille. Jusqu'a la mort on ira et personne ne pourra vous faire du mal !! C'est votre papa qui vous parle..vous êtes mes plus beaux cadeaux mais surtout les plus précieux."

Franck Ribéry concluait son message ainsi : "Toujours prendre soin de votre maman car c'est la MEILLEURE, toujours prendre soin des vos frères et soeurs car ce sont les meilleurs. Vous ne savez même pas ce que vous me faites au coeur."