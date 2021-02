Franck et Wahiba Ribéry : Leur fille Keltoum, adorable Minnie pour ses 2 ans

Le jeudi 18 février 2021, Franck et Wahiba Ribéry ont célébré le deuxième anniversaire de leur petite princesse, Keltoum. La fillette aux reflets blonds et aux grands yeux était déguisée en Minnie pour l'occasion : c'était le thème du goûter d'anniversaire. Bonbons, chocolats, emballage cadeau rouge, fraises... tout était orné de rouge et de blanc pour la fête.

Même le gâteau, réalisé spécialement par la pâtisserie Urban Cake Design située à Munich, est habillé en Minnie. Gros noeud rouge, oreilles et poids rouges et blancs : aucun détail n'était laissé au hasard pour la petite Keltoum. Au passage, on pouvait découvrir une vidéo de la fillette trottiner dans la maison familiale, un ballon à l'effigie de Mickey à la main. Un plaisir simple pour cet anniversaire en famille.

L'année prochaine, Franck Ribéry célébrera sa vingtième année de mariage avec la mère de ses enfants, Wahiba.