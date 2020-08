Franck Ribéry : Retrouvailles avec ses 5 enfants, grande émotion

Le métier de footballeur professionnel implique certains sacrifices, notamment celui d'être séparé assez souvent de sa famille. Pour Franck Ribéry, cette séparation est durablement inscrite dans son quotidien puisque le footballeur français de 37 ans a fait le choix de s'installer seul à Florence, en Italie, lorsqu'il s'est engagé avec la Fiorentina à l'été 2019. Parce que ses enfants avaient tous leurs repères en Allemagne, et plus précisément à Munich après plus de dix ans passés sous les couleurs du Bayern, Franck Ribéry n'a pas voulu les déraciner.

La saison de série A (l'équivalent de la Ligue 1 en France) étant à présent terminée (ponctuée par une longue période d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus), Franck Ribéry a enfin pu rentrer à Munich. C'est non sans une certaine émotion que le joueur de la Fiorentina a partagé ses retrouvailles avec sa grande tribu, sur les réseaux sociaux le 1er août 2020. "Après plus de trois mois d'absence, je revois enfin ma famille. Quelle émotion ! Je suis un homme comblé El hamdoulillah. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter encore à toutes et à tous un Eïd Moubarak kareem", a écrit Franck Ribéry, entouré de ses cinq enfants. Aucun ne manque à l'appel, tous sont bien là : ses deux grandes filles, Hiziya et Shahinez, ses garçons Seïf el Islam et Mohammed et enfin Keltoum, la petite dernière née en février dernier, qui se détache du lot avec ses magnifiques yeux bleus et ses cheveux blonds. Tous sont le fruit de l'amour de Franck Ribéry pour sa femme Wahiba, à qui il est marié depuis 2002.