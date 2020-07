Franck Ribéry, sa fille Hiziya gâtée : shopping de luxe et voyages en jet privé

Franck Ribéry est sûrement l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. À 37 ans, l'ancien international français est passé par des clubs réputés comme l'Olympique de Marseille ou encore le Bayern de Munich. Tout au long de sa carrière, celui qui évolue désormais à la Fiorentina en Italie a touché des salaires conséquents. Et sa fortune, il en fait profiter en priorité sa famille, notamment sa fille aînée Hiziya.

Avec son épouse Wahiba Ribéry, la star du ballon rond à cinq enfants : Hiziya (15 ans), Shahinez (12 ans), Seïf el Islam (9 ans), Mohammed (5 ans) et Keltoum (1 an). Une belle fratrie qui fait le bonheur des heureux parents. L'aînée partage son quotidien d'adolescente sur son compte Instagram, surveillé de près par le couple. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jolie Hiziya a la vie de rêve ! Entre shopping et voyages, la jeune fille est gâtée par son célèbre papa.

Sur le réseau social de partage d'images, Hiziya s'affiche toujours plus stylée en looks haute couture. Sacs Chanel, Dior, Prada ou Yves Saint Laurent sont assortis à des chaussures Balenciaga, Versace ou encore Gucci. La jolie brunette a même plusieurs paires de Yeezy, baskets issues de la collaboration entre le rappeur Kanye West et la marque Adidas et qui sont fabriquées en exemplaires limités. Pour avoir le droit d'en acquérir une paire, il faut être tiré au sort et ensuite débourser entre 200 et 250 euros... ou alors payer bien plus cher chez un revendeur. Plus encore, Hiziya partage ses virées shopping de luxe chez Louis Vuitton en story.

Franck Ribéry, millionnaire généreux avec sa famille

Et lorsqu'elle ne s'offre pas de nouveaux accessoires, l'adolescente joue les touristes aux quatre coins du monde. Les Maldives, Dubaï, Los Angeles... Elle passe de l'océan Indien à l'océan Pacifique en un clin d'oeil à bord d'un jet privé. L'été dernier, elle a même eu pour son 14e anniversaire la chance d'assister à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte opposant l'Algérie au Sénégal et qui s'est soldée par une victoire des Fennecs, pour le plus grand bonheur de la famille Ribéry. Hiziya a même pu rencontrer les joueurs algériens dans le vestiaire. La fille de Wahiba et Franck Ribéry a en effet pris la pose avec des stars de l'équipe nationale à l'instar de Riyad Mahrez, Yacine Brahimi, Raïs M'Bolhi, Baghdad Bounedjah et même l'entraîneur Djamel Belmadi.

Une vie de rêve pour Hiziya Ribéry et ses frères et soeurs. Mais il faut dire que Franck Ribéry gagne bien sa vie. Ils toucheraient actuellement un salaire annuel de 4 millions d'euros et en 2016 au Bayern Munich son salaire était estimé à plus du double. Enfin, en 2011, le footballeur était le sportif le mieux payé avec 11,4 millions de revenus. Ils auraient tort de ne pas en profiter !