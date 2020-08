Franck Ribéry très musclé : sa femme Wahiba séduite par son corps bien bronzé

Après près de vingt ans de mariage, la flamme brûle toujours entre Franck et Wahiba Ribéry. Madame ne reste pas insensible aux charmes de son mari, notamment physiques.

Franck Ribéry en ayant terminé avec la saison 2019-2020 du championnat italien, perturbé en raison de la pandémie de coronavirus, il a désormais tout le loisir de profiter des siens. C'est non sans une certaine émotion qu'il avait retrouvé sa femme et leurs cinq enfants.Trois filles, les grandes Hiziya et Shahinez et Keltoum, la petite dernière née en février, et deux garçons, Seïf el Islam et Mohammed). "Après plus de trois mois d'absence, je revois enfin ma famille. Quelle émotion ! Je suis un homme comblé El hamdoulillah", avait publié le footballeur français de 37 ans sur Instagram.

Depuis maintenant deux ans, il s'est installé en Italie et porte les couleurs de la Fiorentina. Ce déménagement, Franck Ribéry l'a fait seul, ne voulant pas perturber le quotidien de ses enfants qui ont toujours connu l'Allemagne puisqu'il a joué plus de dix ans pour le Bayern Munich.

Peu de temps après ces heureuses retrouvailles, toute la famille Ribéry est partie en vacances, en jet privé. L'ancien international avait partagé plusieurs photos de leur départ, une photo avec les filles et l'autre avec les garçons. Ils sont finalement bien arrivés à destination, un lieu de vacances non dévoilé.