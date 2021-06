Ribéry en vacances à Ibiza : Paëlla, yacht et sport avec Wahiba et les enfants

Des moments privilégiés pour le joueur de 38 ans qui regrettait récemment de ne pas passer plus de temps en famille. Alors qu'il évolue actuellement dans le club italien de la Fiorentina, sa famille est restée en Bavière. Loin de ses enfants et de sa femme Wahiba, le joueur avait fait part de sa tristesse le 7 avril dernier, jour de son 38e anniversaire.

"Je suis loin, c'est très très dur de fêter mon anniversaire sans vous mes vies, écrivait-il. Je remercie tous les jours Allah d'avoir la plus belle femme au monde, d'avoir les plus beaux enfants au monde. Le plus beau des cadeaux c'est que vous soyez heureux et surtout très fier de notre famille. Jusqu'à la mort on ira et personne ne pourra vous faire du mal !! C'est votre papa qui vous parle..vous êtes mes plus beaux cadeaux mais surtout les plus précieux." avait-il écrit en légende de plusieurs clichés de sa femme et de leurs enfants.