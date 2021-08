Incendies en Algérie : Franck Ribéry signe "un chèque avec plusieurs zéros", Leïla Bekhti mobilisée

La planète brûle à ses quatre coins, la cause à des vagues d'une chaleur extrême. En Algérie, un drame intense se joue dans le nord du pays alors que 71 personnes sont mortes, selon le dernier comptage officiel relaté par l'AFP. Une aide internationale se met en place, non sans difficultés, et les stars aussi se mobilisent.

Face à l'urgence, plusieurs personnalités ont décidé de mettre leur notoriété au profit de cagnottes dédiées à apporter une aide matérielle, financière et humanitaire pour l'Algérie. Car, en plus des incendies, le pays traverse aussi une hausse inquiétante des contaminations au coronavirus à cause du variant Delta. Les hôpitaux, qui sont dans l'incapacité de gérer tous ces patients à la fois, ont grandement besoin d'aide. Un jeune interne en pneumologie au CHU de Toulouse, Merouane Messekher, a initié une cagnotte largement partagée sur la Toile - en faveur de Medical Hope - et qui a déjà permis de récolter la somme de 640 000 euros.

Selon Libération, parmi les généreux donateurs on compte notamment le footballeur Franck Ribéry. Le joueur, dont la femme Wahiba est originaire d'Algérie, "aurait signé un chèque avec plusieurs zéros dessus à l'attention d'un hôpital oranais pour acheter des respirateurs et des médicaments". Le signe que le sportif ne dépense pas toujours son argent inutilement. Le quotidien fait également part de dons offerts par DJ Snake et par l'actrice Leila Bekhti. La star, que l'on retrouve en ce moment sur Netflix dans Comment je suis devenu super-héros, a notamment partagé sur son compte Twitter une vidéo de Loopsider relatant la démarche de Merouane Messekher.

On apprend qu'un premier convoi vers l'Algérie a eu lieu le 1er août et qu'un second était prévu quelque jours plus tard, avec notamment le jeune interne à son bord, pour prêter main forte sur place. Le 11 août, Medical Hope a listé des affaires de première nécessité pour ceux souhaitant faire des dons comme des sacs de couchage, matelas, draps, Biafine ou équivalent, compresses ou encore masques chirurgicaux...