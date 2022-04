Hayet Abidal célèbre les 18 ans de sa ravissante fille Meliana avec un magnifique message

Depuis la fin de son histoire d'amour avec Éric Abidal, Hayet semble avoir parfaitement repris sa vie en main alors que cela ne semblait pas gagné au début. La mère de famille a vécu une fin d'année 2021 très compliquée suite à l'agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui. Un évènement qui a eu d'énormes répercussions pour elle puisque suite à l'enquête de police, son mari a été obligé d'avouer qu'il entretenait une relation avec la footballeuse de 32 ans et son mariage a explosé en plein vol.

Après avoir rapidement demandé le divorce et avoir été entendu par les enquêteurs, Hayet Abidal a repris le cours de sa vie du côté de Barcelone où elle vit toujours avec ses quatre filles et son petit garçon. Très active sur les réseaux sociaux, la jeune maman est une femme sportive et surtout très proche de ses enfants. Elle en a encore fait la preuve ce matin pour célébrer les 18 ans de sa plus grande fille, Meliana. Dans un message qu'elle a accompagné de trois magnifiques photos de la sublime jeune femme, l'ex femme de footballeur a laissé un très beau message à sa "première fille".

Je ne pourrais imaginer ma vie sans toi, et pourtant ça y est tu as 18 ans et tu es libre de tes choix

"Je ne te le dis pas assez mais tu sais que tu es tout pour moi. Je ne pourrais imaginer ma vie sans toi, et pourtant ça y est tu as 18 ans et tu es libre de tes choix", écrit Hayet Abidal à l'adresse de Meliana. Visiblement très proche de sa fille, elle se remémore de tendres moments en ce jour un brin nostalgique : "C'est effrayant car tu es et restera ma petite Meli, avec ses longs cheveux bouclé qui râle parce que le cerceau ne veut pas tourner autour d'elle, tu resteras ma petite nerveuse, ma première fille qui m'a donné envie de te donner tes soeurs et ton petit frère tellement tu étais adorable et l'est toujours".

Un très beau message d'une mère aimante pour sa fille, mais elle ne s'arrête pas là dans sa déclaration. "Continue à me faire rire quand je ne vais pas bien, continue à être qui tu es, car tu es unique pour toutes les personnes qui ont la chance de te connaître. Continue à me rendre heureuse et fière de toi. Tu deviens ma meilleure amie et n'oublie pas que je t'aime de tout mon coeur", ajoute-t-elle, avant de terminer par une petite blague : "Joyeux anniversaire ma fille même si ça ne me déplaît pas que l'on nous prenne pour des soeurs".