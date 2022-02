Éric Abidal, un retour qui ne passe pas inaperçu : l'ancien footballeur critiqué sur les réseaux sociaux

Les conséquences de l'agression subie par Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021 sont multiples et touchent de nombreuses personnes depuis plusieurs mois maintenant. Ce soir-là, la joueuse du Paris Saint-Germain est violemment agressée par deux hommes alors qu'elle rentre à son domicile de Chatou (Yvelines). L'enquête s'est alors tournée vers Aminata Diallo, sa coéquipière en club, soupçonnée dans un premier temps et qui a dû subir l'emballement médiatique dont elle a souffert. Puis, c'est une histoire de querelle amoureuse impliquant Éric Abidal qui a fait la Une des journaux.

L'ancien joueur de l'équipe de France a été obligé d'admettre sa relation extraconjugale avec Kheira Hamraoui, faisant du même coup imploser son couple. Sa femme Hayet a rapidement demandé le divorce et malgré ses tentatives infructueuses, Éric Abidal a dû se faire une raison et accepter la séparation avec la mère de ses cinq enfants. Après plusieurs mois de silence médiatique, celui qui a eu de gros problèmes de santé par le passé, est finalement réapparu alors qu'on ne l'attendait plus. Mardi dernier, pour le retour de la Ligue des champions, il était sur le plateau de Canal+, pour l'émission Canal Champions Club, présentée par Hervé Mathoux.

Les internautes s'en prennent à lui

Un retour qui a visiblement beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux où les internautes étaient entre incompréhension, étonnement et même colère pour certains, qui lui en veulent toujours. Des messages parfois très durs, comme ce compte qui ne comprend pas comment il peut faire cette apparition publique après ces derniers mois agités : "Le très très honteux Éric Abidal a encore le toupet de se présenter à la télévision française". D'autres sont plus dans l'humour et le second degré, à l'image de ce twittos : "Pourquoi je viens de sourire tout seul en voyant Eric Abidal sur le plateau de Canal+ ?".