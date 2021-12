Affaire Hamraoui : Après sa femme Hayet, Éric Abidal entendu à son tour par la police

L'enquête se poursuit pour retrouver les agresseurs de Kheira Hamraoui, la joueuse du Paris Saint-Germain sauvagement attaquée à la barre de fer le 4 novembre dernier. Si dans un premier temps les enquêteurs se sont penchés sur le cas de sa coéquipière en club et en sélection nationale Aminata Diallo, les soupçons se portent désormais sur une histoire de querelle amoureuse. Sur cette piste, le nom d'Éric Abidal est très vite sorti puisque la puce du téléphone de la joueuse de 31 ans est au nom de l'ancien joueur des Bleus.

Après avoir révélé à sa femme Hayet avoir entretenu une relation extra-conjugale avec la sportive qu'il a connue à Barcelone, Éric Abidal vient d'être auditionné par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire versaillaise. C'est mardi 21 décelbre que l'ancien défenseur de 42 ans s'est rendu dans les Yvelines pour y être entendu en qualité de témoin comme le rapporte L'Équipe. Selon les informations du média sportif, ce dernier a été questionné sur ses relations avec la victime, Kheira Hamraoui.

Éric Abidal a donc été entendu un jour après sa femme, Hayet, qui a rapidement demandé le divorce et avec qui il a quatre filles et un garçon. Mardi dernier, la belle brune de 38 ans a indiqué via son compte Instagram qu'elle venait d'être entendue par les enquêteurs. "Soulagée. Heureuse. J'ai enfin été entendue hier après-midi par les services de la DRPJ de Versailles, comme je l'avais demandé, en tant que simple témoin", explique-t-elle.

Rappel des faits

Le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui est victime d'une très violente agression du côté de Chatou, dans les Yvelines, à proximité de son domicile. Les policiers se tournent vers la piste d'une querelle amoureuse après avoir suspecté dans un premier temps sa coéquipière au PSG, Aminata Diallo. La puce du téléphone de la joueuse est au nom d'Éric Abidal et la proximité entre les deux est finalement révélée. Depuis, Kheira Hamraoui a repris l'entraînement, tout comme Aminata Diallo, même si les relations entre les deux footballeuses semblent tendues depuis cet évènement.