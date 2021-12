Kheira Hamraoui et Aminata Diallo : Une grande première ensemble après la polémique !

Le retour à l'entraînement de Kheira Hamraoui (31 ans) et Aminata Diallo (26 ans) est un petit évènement pour le Paris Saint-Germain. Il y a encore un mois, tout cela n'aurait pas vraiment eu d'importance, mais aujourd'hui l'affaire a pris une telle proportion que de revoir les deux femmes côte-à-côte au centre d'entraînement du PSG à Bougival est quasiment inespéré. Surtout quand on connaît les derniers éléments de l'affaire et les relations extrêmement tendues entre les deux joueuses.

D'après Kheira Hamraoui, Aminata Diallo aurait proféré insultes et menaces à son égard en s'adressant à son garde du corps. Il paraissait donc peu probable de les revoir un jour fouler la même pelouse, mais d'après l'entraîneur du club, Didier Ollé-Nicolle, les deux footballeuses vont se retrouver ce mardi 7 décembre au centre d'entraînement pour la première fois depuis l'agression de Hamraoui le 4 novembre dernier. "Le club a pris la décision ce week-end de les réintégrer au niveau du groupe. Elles vont reprendre l'entraînement collectif ce (mardi) matin avec le groupe", a-t-il indiqué en conférence de presse

Après une réunion autour d'une médiatrice la semaine dernière, une nouvelle étape va donc être franchie dans la possible réconciliation entre les deux femmes. Une bonne nouvelle également pour le club, pris dans la tourmente de cette affaire rocambolesque, qui était obligé de faire s'entraîner les deux femmes à l'écart du groupe depuis la médiatisation de cette histoire. "Il y a eu un travail professionnel qui a été fait de la part du club et du staff pour les accompagner depuis un mois, en dehors du groupe, en dehors de toute notion de match", a précisé l'entraîneur lors de sa conférence de presse.

Rappel des faits

Un soulagement pour les deux joueuses qui sentent que les choses vont dans le bon sens et qu'une réintégration totale au groupe est proche.

Pour rappel le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui a été victime d'une très violente agression du côté de Chatou, dans les Yvelines, à proximité de son domicile. Sa coéquipière Aminata Diallo a alors été suspectée et a été placée en garde à vue durant 48 heures, avant d'être finalement lavée de tous soupçons. Après enquête, les policiers se sont tournés vers la piste d'une querelle amoureuse. La puce du téléphone de Kheira Hamraoui est au nom d'Éric Abidal et la proximité entre les deux est finalement révélée. La femme de l'ancien joueur du FC Barcelone, Ayet Abidal, a demandé alors le divorce tandis que les enquêteurs souhaitaient l'entendre en qualité de témoin dans cette affaire. Eric Abidal s'était alors exprimé sur Instagram, reconnaissant l'adultère et espérant le pardon de son épouse.