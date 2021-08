Didier Deschamps : Son fils Dylan amoureux de la jolie Mathilde

L'été n'est finalement pas si noir pour la famille Deschamps. Alors que le père a subi les foudres de la presse après la défaite des Bleus contre la Suisse à l'Euro 2021, le fils a lui plutôt des bonnes nouvelles à partager avec les siens. Le jeune Dylan, né en 1996, a suivi les résultats de l'équipe de France aux côtés de la bande d'amis stars de son père et il a forcément été déçu de la tournure des évènements, mais il a vite pu retrouver le sourire aux côtés de sa chérie, Mathilde.

Une belle relation entre Dylan et sa copine qui dure maintenant depuis quatre ans. C'est le fils de Didier Deschamps qui l'a annoncé sur son compte Instagram, où il est suivi par un peu plus de 11 000 abonnés. Dans une publication mise en ligne il y a quatre jours, le jeune homme, qui est basé à Londres, a fait une belle déclaration d'amour à son amoureuse, et ce n'est d'ailleurs pas la première. "Ferme les yeux et regarde quatre ans en arrière... Tellement heureux de t'avoir à mes côtés Mathilde", écrit-il en anglais en ajoutant les emojis coeur rouge et mains jointes.

Une publication qui a visiblement plu aux abonnés de Dylan puisqu'ils sont plus de 650 à avoir liké la photo pour le moment. Mathilde a d'ailleurs répondu à son compagnon avec ces quelques mots : "Amore, et moi dont". Les internautes y sont également allés de leurs petits commentaires bienveillants, avec beaucoup d'emojis coeur, mais également quelques mots sympathiques. "4 ans déjà que du bonheur à vous 2", écrit l'un d'entre eux.