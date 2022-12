Didier Deschamps : Sa ravissante belle-fille Mathilde ventre à l'air et in love de Dylan, le couple soudé après la défaite

Malheureusement, les Bleus de Didier Deschamps ne sont pas parvenus à remporter la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive, dimanche 18 décembre contre l'Argentine. Mais après cette terrible désillusion, son fils unique Dylan - fruits de ses amours avec son épouse Claude - a pu recevoir le soutien de sa sublime chérie Mathilde, avec qui il file le parfait amour depuis quelques années. La jeune femme addict au luxe, est apparue le ventre à l'air dans un ravissant crop top blanc, et s'est en effet emparée de son compte Instagram pour lui adresser un touchant message.

"Je serai toujours avec toi, dans les victoires comme dans les défaites...C'était pas facile, mais on s'est battu jusqu'au bout. Personne ne peut comprendre ce qu'on a vécu, on a déjà été très chanceux de vivre ces moments exceptionnels (faisant ici référence au sacre tricolore en 2018, ndlr)", a-t-elle écrit dans sa story, en partageant un adorable cliché de son couple en train de s'embrasser dans les tribunes. "Mention spéciale pour le coaching après la mi-temps qui a été incroyable", a-t-elle également ajouté afin de saluer le travail de son beau-père, avant d'expliquer qu'en ce qui concerne l'arbitrage, "on s'abstiendra de commentaires". Au moins, c'est dit.

Une étape de manquée

Mais quoiqu'il en soit, ce post prouve une fois de plus à quel point la jolie blonde est investie dans la profession de son beau-père, qui anime toute la famille dont son fils Dylan. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à prendre la pose avec son chéri sur ses réseaux sociaux à plusieurs reprises déjà depuis le début du Mondial. Que ce soit pour l'accession aux quarts de finale, puis pour les demies ainsi que pour la finale, qui a donc malheureusement été perdue par les Bleus.