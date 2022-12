Coupe du monde : Didier Deschamps, sa belle-fille radieuse en tribunes au côté de son fils Dylan

C'est une rencontre que le monde entier attendait avec beaucoup d'impatience. Après une phase de groupe plutôt tranquille, l'équipe de France affrontait ce dimanche la Pologne, emmenée par sa star, Robert Lewandowski. Un match lors duquel les Bleus ont réalisé une nouvelle performance exceptionnelle. Les tribunes étaient bien garnies pour l'évènement et les proches des joueurs et du staff des Bleus ont pu suivre cette belle rencontre au stade Al-Thumama. Didier Deschamps a pu compter sur la présence de sa femme, Claude, ainsi que de son fils Dylan, qui a eu la chance d'être rejoint par son amoureuse, Mathilde Cappelaere (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

La belle blonde était bien évidemment au côté de Dylan, qui portait bien évidemment un maillot de l'équipe de France. Venue avec une amie à elle, la jeune femme portait un ensemble noir du plus bel effet. Elle a fait forte impression et n'a pas hésité à prendre la pose avec son chéri dans les tribunes. Sur son compte Instagram, elle a d'ailleurs partagé plusieurs photos de cette soirée de rêve au Qatar et notamment un beau baiser avec le fils de Didier Deschamps. "À nous les quarts", écrit-elle après une série d'emojis, en référence au futur quart de finale des Bleus face aux Anglais, qui s'annonce particulièrement chaud !