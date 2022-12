Coupe du monde : Olivier Giroud briseur de record, sa femme Jennifer et ses enfants à ses côtés pour ce moment historique !

C'est une rencontre que tout le monde attendait avec impatience et une fois de plus, les Bleus ne nous ont pas déçus. Face à de redoutables polonais, menés par la star Robert Lewandowski, les joueurs de Didier Deschamps ont réussi un match plein avec un festival offensif et un nouveau but de l'incontournable Olivier Giroud. L'attaquant de 36 ans n'en finit plus de marquer dans cette Coupe du monde et avec cette nouvelle réalisation, il dépasse désormais Thierry Henry pour devenir seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Un véritable exploit qu'ont pu observer de très près ses proches puisque sa femme Jennifer était dans les tribunes avec leurs quatre enfants, Jade (9 ans), Evan (6 ans), Aaron (4 ans) et Aria (2 ans) (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Sa petite dernière dans les bras, Jennifer Giroud était visiblement ravie et très fière de la performance de son mari, magnifiquement servi par un Kylian Mbappé encore étincelant hier. Avec 52 buts, Olivier Giroud entre donc un peu plus dans l'histoire des Bleus, de quoi donner le sourire à toute sa petite famille, bien installée dans les tribunes du stade. Une nouvelle performance de haut niveau pour les Français, qui n'ont pas vraiment tremblés dans ce match, face à un adversaire plus modeste, mais la prochaine rencontre face à l'Angleterre d'Harry Kane devrait être bien plus disputée.

Un début de mondial de rêve

Olivier Giroud est sur un petit nuage depuis le début de la compétition et pourtant, difficile d'imaginer un tel scénario il y a encore quelques semaines. Devancé dans la hiérarchie par le tout récent Ballon d'Or Karim Benzema, il n'était même pas sûr d'être appelé par Didier Deschamps. Finalement pris dans le groupe, il a bénéficié de la blessure et du forfait de son rival, parti depuis passer ses vacances à La Réunion, pour s'installer à la pointe de l'attaque des Bleus. Aux côtés d'Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, il réussit un début de Coupe du monde fantastique et les Bleus font désormais partie des grands favoris à la victoire finale.

Présente en tribunes avec leurs enfants, Jennifer Giroud a certainement adoré le spectacle et on espère tous qu'elle aura le même sourire samedi prochain face aux Anglais !