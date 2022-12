"Je ne sais pas ce qu'elle met dans mon assiette" : La femme de Robert Lewandowski a changé son corps, la recette dévoilée !

Robert Lewandowski risque d'être celui qui va créer le plus de difficultés à la défense de l'équipe de France. Ce dimanche 4 décembre, l'attaquant polonais fait face aux Bleus, à l'occasion du huitième de finale France-Pologne, qui se joue lors de cette Coupe du monde 2022. La star du FC Barcelone affiche un physique des plus affûtés et pour ce changement, il peut largement remercier sa célèbre épouse, Anna Lewandowska. Très reconnue en Pologne, l'athlète de 33 ans compte 38 médailles, dont trois en championnats du monde et 29 sacres nationaux, elle qui a pratiqué le karaté à haut niveau.

À l'époque où Robert Lewandowski évoluait dans un club de troisième division polonaise, un entraîneur s'était inquiété qu'un adversaire ne "brise ses jambes minces comme des bâtons", rapporte le JDD. Qu'il est loin ce temps depuis qu'Anna Lewandowska s'est chargée de faire de son corps "une machine", comme elle le dit elle-même. Diplômée en éducation physique et spécialiste de nutrition, elle a monté son business de programmes d'entraînement. Et si celle qui la femme de l'ex-star du Bayern Munich, suivie par plus de 6 millions de fidèles a gardé longtemps secret le menu se son champion, un coéquipier l'a finalement dévoilé.

Un régime inversé

Il s'agit de thon au petit déjeuner, une assiette de riz crémeux avant un match, des légumes et des avocats pour la récupération. Nos confrères rapportent que le couple suit un régime inversé, à savoir que leur repas démarre par la fin. "Le brownie au pur cacao noir est une spécialité maison, apprend-on. Le petit plus : toujours un carré de chocolat avant une assiette de pâtes." Et Anna Lewandowska a tellement pris les choses en main que même le numéro 9 polonais ignore la recette miracle derrière son corps. "Je ne sais pas toujours ce qu'elle met dans mon assiette", a révélé Robert Lewandowski. Son épouse a banni la farine de blé et le lactose de tous ses menus. Elle préconise en revanche la consommation de jus de betterave à la cannelle ou au poivre de Cayenne.