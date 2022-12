Antoine Griezmann uni à Erika Choperena : sa femme divine dans sa longue robe le jour de leur mariage

Ce n'est peut-être pas lui que l'on attendait le plus depuis le début de cette Coupe du monde, mais force est de constater qu'Antoine Griezmann est le véritable maître à jouer de l'équipe de France depuis le début de la compétition. Pourtant, sa saison n'est pas franchement réussie du côté de l'Atletico Madrid, mais dans un rôle plus reculé, il excelle avec les Bleus, pour le plus grand plaisir des attaquants, Kylian Mbappé et Olivier Giroud en tête. Un démarrage parfait pour les joueurs de Didier Deschamps, qui comptent deux victoires en deux matchs et semblent parfaitement partis pour tenter de conserver leur titre acquis en 2018.

Un véritable bol d'air frais pour Antoine Griezmann, qui va en plus pouvoir retrouver celle qu'il aime dans quelques heures. Comme elle vient de l'indiquer sur son compte Instagram, Erika Choperena est en route pour le Qatar et sa capitale, Doha, où les Bleus sont installés dans un hôtel de très haut standing. Il faut dire que la belle Espagnole et le Français sont inséparables. Depuis leur rencontre au Pays basque en 2008, les deux tourtereaux sont absolument inséparables. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Mia (2016), Amaro (2019) et Alba (2021), tous les trois nés le même jour, un 8 avril ! Après la naissance de leur première fille, les amoureux ont décidé de se marier et l'évènement a eu lieu en juin 2017.

Un mariage discret en Espagne

C'est lors d'une cérémonie en toute discrétion dans la très jolie et typique ville de Tolède, en Espagne, qu'ils se sont dits "oui". Très discret sur sa vie privée et souhaitant préserver l'anonymat de ses enfants, Antoine Griezmann a fait une petite exception en partageant un superbe cliché de ce moment qui a marqué sa vie. Sur Twitter et Instagram, Erika et lui ont publié des photos et l'on peut admirer la sublime robe blanche de la belle brune pour ce jour si particulier. Elle avait coiffé ses longs cheveux en tresse. Le Français n'était pas en reste non plus dans un magnifique smoking bleu foncé.