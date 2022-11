Coupe du monde : Olivier Giroud dévoile sa chambre incroyablement luxueuse au Qatar !

Le bien-être des joueurs est un enjeu primordial pour toutes les sélections lors de la Coupe du monde et cette année, l'encadrement de l'équipe de France n'a pas lésiné sur le confort de nos stars. Comme tous les quatre ans, le camp de base de chaque équipe est un enjeu très important et les fédérations tentent de mettre leurs joueurs dans les meilleures conditions possibles pour la compétition. Cette année, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles pour l'équipe de France, tant les mauvaises nouvelles s'accumulent autour de l'équipe entraînée par Didier Deschamps. Tour à tour, ce sont N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et samedi dernier Karim Benzema qui ont déclaré forfait pour l'évènement de l'année.

Ajoutez à cela une polémique autour du gardien des Bleus Hugo Lloris, sévèrement taclé pour sa prise de position concernant le port d'un brassard aux couleurs LGBT et vous avez une équipe de France en plein doute alors que s'avance son premier match. Ce mardi 22 novembre au soir, les Bleus vont rencontrer l'Australie pour leur premier match dans la compétition et difficile de connaître réellement le niveau de nos Bleus. En tout cas, une chose est sûre, ils bénéficient cette année d'un confort à la hauteur de leur statut de champions du monde en titre. Installé à l'hôtel 5 étoiles Al Messila Resort & Spa à Doha, les coéquipiers de Kylian Mbappé profitent de l'un des établissements les plus qualitatifs du pays.

Des petites attentions qui plaisent à Olivier Giroud

Une vraie chance pour les internationaux tricolores et si l'on en croit les vidéos prises par Olivier Giroud à son arrivée la semaine dernière, il est ravi de ce choix. Après avoir publié une première story où on peut voir l'intérieur de l'immense hôtel et le personnel applaudir les Bleus, il a décidé d'offrir un petit cadeau à ses abonnés en leur dévoilant l'intérieur de sa chambre (les vidéos sont à retrouver dans le diaporama). Sur la vidéo, on peut voir l'attaquant de 36 ans pousser la porte de sa chambre et dévoiler un intérieur particulièrement luxueux et garni pour l'occasion de multiples ballons aux couleurs de la France.

Tout heureux, Olivier Giroud finit par retourner la caméra vers lui et faire un petit signe de la main pour indiquer qu'il valide totalement cette chambre, en espérant qu'il y reste le plus longtemps possible !