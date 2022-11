"Ablation des co*illes" : Hugo Lloris attaqué violemment à la télé par un célèbre humoriste !

La Coupe du monde vient tout juste d'ouvrir ses portes au Qatar, mais les polémiques n'ont pas attendu le début de la compétition pour déferler. Depuis l'attribution de l'évènement à ce petit pays du Moyen-Orient, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer ce choix. De multiples informations sont sorties dans la presse et plusieurs aspects de ce mondial pas comme les autres font beaucoup parler. Il est notamment question des conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades et d'après les informations du Nouvel Obs, près de 6 750 personnes auraient perdu la vie durant la construction des enceintes. Les conséquences climatiques d'un tel évènement sont également au coeur des débats, tout comme la politique en vigueur dans le pays hôte.

Au Qatar, qui compte un peu moins de 2,5 millions d'habitants, l'homosexualité est illégale et plusieurs nations, à commencer par le Danemark et les États-Unis, ont annoncé qu'elles allaient faire des actions pour lutter contre l'homophobie. Les capitaines de ces nations devraient porter un brassard aux couleurs du drapeau LGBT, mais ce ne sera pas le cas d'Hugo Lloris, le capitaine français. "Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent envie qu'ils se prêtent à nos règles. Qu'ils respectent notre culture. J'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement", a-t-il déclaré en conférence de presse. Une décision qui a beaucoup fait parler et depuis, le gardien de but de 35 ans s'est attiré les foudres de plusieurs personnalités.

Si vous retrouvez les co*illes d'Hugo Lloris, merci de les envoyer au siège de la FIFA

Il y a quelques jours, c'est Éric Naulleau qui s'en est pris vertement à lui sur Twitter, mais ce n'est pas tout. Samedi soir, lors de l'émission Quelle Époque ! présentée par Léa Salamé, un célèbre humoriste en a remis une couche. Lors de sa chronique, Philippe Caverivière a évoqué cette épisode sur le ton de la dérision, comme il sait si bien le faire. "La liste des blessés s'allonge", démarre le trublion, citant tour à tour N'Golo Kanté, Paul Pogba et Presnel Kimpembe, avant d'enchaîner : "Hugo Lloris a subi une terrible ablation des co*illes. Si vous retrouvez les co*illes d'Hugo Lloris, merci de les envoyer au siège de la FIFA. De préférence dans du papier bulle, parce que c'est quand même fragile."