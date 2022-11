Diaporama : "Ablation des co*illes" : Hugo Lloris attaqué violemment à la télé par un célèbre humoriste !

Hugo Lloris capitaine et gardien de l'équipe de France en conférence de presse de l'équipe de France de football au centre de formation et centre National du Footbal de Clairefontaine-en-Yvelines, France © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestiùmage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier

Exclusif - Philippe Caverivière - Backstage de l'émission "On est en Direct" (OEED) diffusée le samedi 15 janvier 2022 sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Exclusif - Léa Salamé et Philippe Caverivière dans les backstage de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 22 septembre © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Exclusif - Philippe Caverivière - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 20/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 20/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

11 / 13