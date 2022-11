Coupe du monde au Qatar : une personnalité française boycotte l'évènement et partage une image choc

Rarement une Coupe du monde aura autant divisé l'opinion publique et principalement en Europe où le football est le sport roi depuis toujours. Alors que la précédente édition s'était tenue en Russie, avec le succès que l'on connaît pour nos Bleus, la Fédération internationale de football association (FIFA) a décidé d'attribuer le Mondial 2022 au Qatar. Un choix surprenant pour certains puisque le petit pays situé au Moyen-Orient et comptant un peu moins de 2,5 millions d'habitants n'est pas vraiment réputé pour sa culture footballistique. Un choix qui a posé de nombreuses questions, notamment d'un point de vue humain et écologique.

Alors que les Bleus viennent de s'envoler pour le Qatar, ce qui a d'ailleurs créé un petit buzz autour de Marcus Thuram, toutes les nations sont désormais sur place et la compétition va débuter ce dimanche avec le premier match entre le pays hôte et l'Équateur. Pourtant, de nombreuses personnes ont d'ores et déjà indiqué qu'elles ne regarderaient pas un seul match de la compétition. La raison ? Pour beaucoup, les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers et si l'on en croit un article du Nouvel Obs, ils seraient prêts de 6 750 à avoir perdu la vie lors de la construction des nombreux stades qu'a nécessité cette Coupe du monde. D'autres polémiques sont également survenus dans le débat publique et notamment la place de la lutte contre l'homophobie, dans un pays où l'homosexualité est illégale.

Une journaliste bien connue des Français

C'est donc certaines de ces raisons qui poussent des personnes à boycotter cette Coupe du monde au Qatar et c'est notamment le cas de Françoise Laborde. La journaliste et écrivaine de 69 ans vient de partager une photo assez marquante sur son compte Instagram. On y voit un crâne humain avec le haut en forme de ballon de football posé sur du sable brûlant. Sans mettre un mot, la soeur de Catherine Laborde ajoute simplement une série de hashtags : "#BoycottQatar2022 #equipedefrance #football #qatar".