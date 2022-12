Didier Deschamps : Sa belle-fille débarque enfin au Qatar, plus caliente que jamais pour son amoureux Dylan

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Elle est enfin arrivée à Dubaï... plus sexy que jamais ! Alors qu'on la croyait bloquée à Londres par le travail, la belle-fille de Didier Deschamps, Mathilde Cappelaere, a retrouvé son petit ami Dylan et toute l'équipe de France au Qatar ce week-end. Et avant d'enfiler le maillot des Bleus, elle s'est offert une petite après-midi de bronzage dans une tenue bien plus hot !

La famille de Didier Deschamps est enfin au complet au Qatar ! Accompagné de sa femme, Claude, et de son fils Dylan (26 ans) pour cette Coupe du Monde controversée, le sélectionneur des Bleus a vu arriver sa belle-fille, Mathilde, à Dubaï ce week-end. En couple avec Dylan depuis plus de quatre ans, la jeune femme, qui travaille à Londres, a finalement réussi à se libérer pour profiter du spectacle et rejoindre son clan. Et à peine arrivée, elle a fait monter la température (déjà très élevée !) dans le pays : après avoir informé ses 37 000 abonnés qu'elle venait d'arriver au Qatar, la jeune femme semble avoir tout de suite profité du soleil local pour une petite journée bronzage à la plage. Dans un bikini rose ultra-sexy, qui rappelle celui qu'elle avait mis cet été et que ses abonnés ont dû adorer !

La jeune femme a ensuite rejoint son petit ami pour un dîner au restaurant, pendant laquelle elle s'était une fois de plus mise sur son 31, dans une robe noire ouverte sur le ventre qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Apparemment heureux de se retrouver, tous les deux ont du passer une excellente soirée à profiter des charmes de Dubai. Les familles des joueurs en soutien Et seront, sans aucun doute, dans le stade ce dimanche pour soutenir les Bleus dans leur 1/8ème de finale face à la Pologne. Triste de ne pas pouvoir y être pour les premières rencontres, la jeune femme s'était déjà affichée sur son compte Instagram soutenant l'équipe de France... alors elle doit être ravie de pouvoir le faire en vrai ! Une bonne nouvelle pour les Deschamps, en tout cas, mais pas seulement : tous les joueurs et les membres du staff vont, eux aussi, enfin pouvoir accueillir leurs proches au complet. En effet, si certains, comme Hugo Lloris, avaient déjà été rejoints par leur famille, d'autres avaient dû attendre encore quelques jours, mais c'est désormais chose faite. On espère que cela devrait leur permettre d'oublier la défaite difficile concédée face à la Tunisie, la semaine dernière (alors que l'équipe était déjà qualifiée) pour se concentrer sur cette rencontre à haut risque face à la Pologne de Robert Lewandowski. Et nul doute qu'avec tant de supporters dans le stade, ils devraient faire un carton !