Coupe du monde 2022 : Didier Deschamps soutenu par sa femme et leur fils, très belle soirée pour les Bleus !

L'enjeu était de taille samedi 26 novembre 2022 pour Didier Deschamps et les joueurs de l'équipe de France : décrocher, déjà, son ticket pour les huitièmes de finale en battant le Danemark. Les Bleus n'ont pas failli après leur belle victoire mardi dernier contre l'Australie (4-1). Après un match accroché, Kylian Mbappé a offert le but de la victoire, son deuxième de la soirée, alors que la France et le Danemark s'étaient neutralisés. C'est finalement sur le score de 2 à 1 que les Français se sont imposés au stade 974 à Doha, au Qatar, pour leur deuxième match de groupe. Ils font partie du groupe D dans ce Mondial 2022, groupe qui se compose également de la Tunisie, que les Bleus affronteront mercredi prochain, le 30 novembre, et de l'Australie donc. Ainsi, l'équipe de France n'a pas tremblé devant la malédiction qui veut que les tenants du titre tombent lors des matchs de groupes.

Didier Deschamps a pu compter sur la présence de deux personnes extrêmement importantes pour lui : sa femme Claude, à qui il est marié depuis 1989, et leur fils Dylan. Tous les deux ont été photographiés dans les tribunes du stade 974 de Doha, dans le secteur réservé aux proches des Bleus. Claude Deschamps portait un jean, une chemise blanche et une ceinture Hermès tandis que Dylan avait sorti le maillot de l'équipe de France.

C'est elle qui a le lead

Lors d'une interview accordée à GQ en 2018, Didier Deschamps s'était exprimé sur sa relation avec sa femme et la place déterminante qu'elle occupe dans sa vie. "Elle est très importante. Elle me donne son avis et il m'importe car elle ne me dira jamais ce que j'ai envie d'entendre", avait dit le sélectionneur de l'équipe de France au sujet de celle qui représente depuis toujours un vrai pilier pour lui. "Je n'ai pas toujours été là, elle a élevé notre fils, elle a assumé cette responsabilité-là. C'est donc elle qui a le lead !", avait ajouté Didier Deschamps.

Vivre avec un homme comme Didier Deschamps a aussi poussé Claude à devoir faire des sacrifices. Ainsi, dans le livre Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre (Éditions du Rocher) de Bernard Pascuito, on apprend que la femme du sélectionneur français a dû renoncer à la carrière qu'elle envisageait. "Très vite, son salaire (celui de Didier Deschamps ndlr) va s'améliorer et c'est tant mieux, car Claude a choisi d'arrêter ses études d'orthophonie. La décision n'a pas été facile à prendre mais elle veut pouvoir se consacrer entièrement à Didier dans les années qui viennent", écrit l'auteur. Et de balles années, Didier Deschamps en a eu par la suite en tant que footballeur.