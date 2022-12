Coupe du monde : Giroud et Griezmann en famille malgré la défaite, leurs enfants s'éclatent sur la pelouse !

Ce n'est certainement pas un match qui restera dans l'histoire de l'équipe de France, mais pour la dynamique de l'équipe, il pourrait compter pour la suite de la compétition. Ce mercredi 30 novembre, les Bleus affrontaient la Tunisie pour leur dernier match de poule, après deux victoires convaincantes face à l'Australie et au Danemark. Un match pour lequel Didier Deschamps avait choisi de faire souffler ses titulaires en laissant leur chance aux remplaçants. Résultat, une piteuse défaite 1 à 0 face à une équipe sur le papier bien inférieur et une fin de match qui ressemble beaucoup à un fiasco, tant pour l'arbitre que pour le diffuseur, TF1.

Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Bleus affronteront la Pologne de Robert Lewandowski, dans un match qui s'annonce plutôt compliqué. Les stars de la sélection devraient faire leur retour pour cette affiche, qui se déroulera ce dimanche et on devrait donc retrouver sur le terrain Hugo Lloris, Kylian Mbappé et consorts. Si certains sont rentrés en fin de match, les autres ont pu assister au match depuis le banc de touche ou les tribunes. Une fois la rencontre terminée, ces derniers ont eu la chance de retrouver leurs proches, venus assister en nombre à la rencontre dans les tribunes du stade situé à Al-Rayyan.

Beau moment en famille malgré la défaite

Le coup de sifflet donné, on a notamment pu voir Olivier Giroud et Antoine Griezmann passer de bons moments avec leurs femmes et leurs enfants. Respectivement papas de 4 et 3 enfants, ils ont pu les voir s'amuser sur la pelouse après la rencontre (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Ce fut également le cas de Kingsley Coman, dont la compagne Sabrajna était présente avec leur fille. On a aussi pu apercevoir Zoe Cristofoli, la belle italienne qui partage la vie de Theo Hernandez, ainsi que Claude Deschamps, la femme du sélectionneur des Bleus. La compagne de Matteo Guendouzi, Maë, avait également fait le déplacement au Qatar, tout comme Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, ainsi que Marine Lloris.

Malgré la défaite, les Bleus ont pu être réconfortés par leurs proches après la rencontre, de bon augure avant le prochain match capital face à la Pologne !