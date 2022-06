Kingsley Coman : Grande première à Disneyland pour sa fille, toute excitée !

C'est l'heure des vacances pour les footballeurs et si la plupart ont fait cap sur des endroits paradisiaques à bord de leurs jets privés, Kingsley Coman et sa compagne Sabrajna ont décidé de faire un tour à Paris. Il faut dire que le joueur du Bayern Munich a des attaches dans la capitale puisqu'il y est né et a démarré sa carrière au Paris Saint-Germain. Parti s'exiler à l'étranger, il est désormais en Allemagne avec ses coéquipiers en équipe de France Benjamin Pavard et Théo Hernandez.

Après une fin de saison avec les Bleus de Didier Deschamps, l'attaquant de 26 ans a pu partir en vacances l'esprit léger après une nouvelle saison pleine en Bavière. Le compagnon de Sabrajna a donc décidé de se rendre à Disneyland Paris hier avec sa chérie et leur petite fille, née il y a tout juste un an, alors que le joueur se trouvait à l'Euro. À l'époque, Kingsley Coman avait dû quitter le rassemblement de l'équipe de France, mais un an plus tard, il est en vacances et peut célébrer le premier anniversaire de sa fille. C'est sa compagne qui a publié des photos de cette belle journée dans sa story Instagram et sa fille a l'air toute heureuse devant le château de la Belle au Bois Dormant.

Sa fille ravie d'être à Disneyland

"Quelqu'un a été à Disneyland Paris pour la première fois et regardez comme elle a aimé ça", écrit Sabrajna sur la photo où on voit la petite de dos, les bras en l'air et visiblement toute heureuse d'être dans le parc d'attractions. Visiblement très excitée, la fille de ​​Kingsley Coman ne tenait pas en place et ses parents ont eu du mal à prendre des photos avec elle. Le footballeur a finalement réussi à capturer un beau moment à deux avec sa petite brune avant qu'elle ne parte s'amuser avec un petit garçon (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Une très belle journée pour Kingsley Coman et sa fille, qui ne risque pas d'oublier sa première fois à Disneyland Paris de si tôt !