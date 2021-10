Kylian Mbappé, sa mère revient sur l'embrouille avec Véronique Rabiot : "C'était assez déplacé"

L'Euro 2021 n'aura pas été le même pour toutes les nations cet été. Si l'Italie est rentrée triomphante au pays, l'équipe de France à elle offert une prestation particulièrement décevante. Éliminée dès les huitièmes de finale par une valeureuse, mais néanmoins limitée, équipe de Suisse, les Bleus de Didier Deschamps sont rentrés à la maison plus tôt que prévu. Une campagne européenne qui avait plutôt mal débuté avec des tensions survenues assez tôt et probablement provoquées par le retour de Karim Benzema en sélection. Point d'orgue de ce fiasco, les réactions des familles des joueurs dans les tribunes lors de la déroute face à la Suisse.

Sur les images captées par les caméras de télévision, on pouvait voir la mère d'Adrien Rabiot, Véronique, invectiver assez violemment les familles de Pogba et Mbappé. Dans l'interview qu'elle donne aujourd'hui au Parisien, Fayza Lamari revient sur cette altercation qui a fait couler beaucoup d'encre. "Il y a eu des échanges entre Mme Rabiot et Wilfrid. Ce n'était pas avec moi. Mais c'est moi qui suis montée pour aller lui parler", recontextualise-t-elle. Visiblement remontée, Véronique Rabiot a eu un comportement qui n'a pas plu à la mère de Kylian Mbappé. "Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire en tant que maman et en tant que femme, à savoir que c'était assez déplacé, surtout devant Ethan (ndlr : le petit frère de Kylian)", assène-t-elle.

Fayza Lamari solidaire de Véronique Rabiot

Si elle n'a pas apprécié l'attitude de la mère du joueur de la Juventus Turin, Fayza Lamari n'a pas pour autant cautionné le traitement médiatique qui en a découlé. "Elle a pris cher pour rien. Je trouve que c'est injuste. (...) Je suis solidaire de Mme Rabiot parce que demain, ça m'arrivera", assure-t-elle, avant de conclure en évoquant son propre cas : "Vous devez entendre plein d'histoires sur moi. Sont-elles vraies ? Il paraît que je tenais des réunions secrètes en Hongrie pendant l'Euro !".