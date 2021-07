Adrien Rabiot : Grosse embrouille de sa mère, un témoin révèle ce qu'elle a vraiment dit !

C'est une défaite qui va laisser des traces chez les joueurs, mais également chez leurs familles. Éliminés par une équipe supposément moins forte, les Bleus de Didier Deschamps rentrent à la maison alors qu'ils étaient largement favoris de cet Euro un peu particulier. Si Kylian Mbappé, 22 ans, est pointé du doigt par les supporters et les médias pour son tir au but raté, on pourrait s'attendre à ce que les familles des joueurs se soutiennent après une telle désillusion. Pourtant, c'est bien le contraire qui s'est passé dans les tribunes de Bucarest le 28 juin dernier.

Une altercation entre les familles Rabiot et Mbappé

Hier soir, un auditeur de l'émission de RMC, l'After foot, a tenu à appeler pour faire part de son témoignage, puisqu'il était au stade avec les familles des joueurs. Assis juste derrière Véronique Rabiot, la mère d'Adrien, il était aux premières loges pour assister à une scène incroyable. Juste après l'échec de Kylian Mbappé, la mère d'Adrien Rabiot s'est entretenue de manière plutôt vive avec le père du joueur du PSG. Des images qui ont beaucoup tourné à la télévision sans que l'on sache vraiment qui est à la base de cette altercation.

Et bien maintenant on le sait, puisque Walid, l'auditeur de RMC, assure que les torts sont bien à mettre du côté de Véronique Rabiot dans cette histoire. Cette dernière s'est adressée à Wilfried Mbappé, le père du joueur, pour lui dire ses quatre vérités. "Je viens de parler à M. Mbappé et je lui ai dit qu'il faudrait qu'il recadre son fils", a-t-elle expliqué à Walid après coup, pensant qu'il faisait également partie des proches des joueurs.

Vous pensez que c'est un grand joueur, mais en fait, c'est un enfant qui pense être un grand joueur

Mais ce n'est pas tout. Pensant qu'elle s'adressait à une personne de confiance, la mère d'Adrien Rabiot s'est lâchée contre Kylian Mbappé, que l'auditeur de RMC a tenté de défendre, arguant que tout le monde peut rater un penalty. "Là, elle me pointe du doigt et me dit: 'C'est là où vous vous trompez. Vous pensez que c'est un grand joueur, mais en fait, c'est un enfant qui pense être un grand joueur'", raconte Walid.

Une drôle de confession qui ne devrait pas arranger les relations au sein de l'équipe de France. Si l'Euro s'est avéré un échec cuisant pour les Bleus, il aura néanmoins permis le retour de Karim Benzema après plus de cinq ans d'absence. Brillant et auteur de quatre buts, espérons que son retour sur le long terme puisse permettre à l'équipe de France de conserver son titre mondial l'an prochain au Qatar.