Didier Deschamps revient sur l'Euro 2020 raté : "Le plus difficile à digérer..."

Il lui aura fallu plusieurs semaines pour se remettre de ce fiasco face à la Suisse. Didier Deschamps est revenu pour la première fois, depuis l'élimination des Bleus à l'Euro, sur les raisons de cet échec. Dans une interview donnée au journal L'Équipe, publiée ce vendredi 20 août, le sélectionneur de 52 ans s'est expliqué sur les raisons de cette déroute, malgré un statut de favori et le retour triomphal de Karim Benzema au sein de l'équipe de France, plus de cinq ans après sa dernière apparition.

La pilule de la défaite a visiblement eu du mal à passer pour Didier Deschamps, un compétiteur hors-pair qui n'a pas eu souvent l'habitude de l'échec. "Ce n'est pas le meilleur été que j'ai passé, évidemment", confesse-t-il à nos confrères. Malgré une armada offensive inégalée avec la présence de Kylian Mbappé ou encore d'Antoine Griezmann , les Bleus se sont arrêtés en huitième de finale après une défaite surprise face à la Suisse, alors que l'équipe menait de deux buts à 10 minutes de la fin. Un constat qui fait mal au grand ami de Nagui. "Le plus dur à digérer - et je l'ai digéré aujourd'hui -, c'est de savoir ce qu'on est capables de faire et de constater ce qu'on a fait. Et, je vais vous le répéter pendant cet entretien, d'être à 3-1 à la 80e minute contre la Suisse et de voir ce qui s'est passé après...", enrage-t-il aujourd'hui.

Je sais que je suis le seul responsable. Ma fonction veut ça. Je l'assume

Encore marqué par cet échec, le double champion du monde, en tant que joueur et sélectionneur, a pleinement assumé son rôle dans cette élimination précoce. "Je n'ai pas envie de chercher des excuses. Je sais que je suis le seul responsable. Ma fonction veut ça. Je l'assume", assure-t-il.

Désormais reparti au travail, Didier Deschamps n'a qu'un objectif en tête : la Coupe du monde au Qatar en 2022.