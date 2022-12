Diaporama : Coupe du monde : Giroud et Griezmann en famille malgré la défaite, leurs enfants s'éclatent sur la pelouse !

1 / 22 Coupe du monde : Giroud et Griezmann en famille malgré la défaite, leurs enfants s'éclatent sur la pelouse !

2 / 22 Antoine Griezmann (Fra) / Kylian Mbappe (Fra) / Olivier Giroud (Fra) - Match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis. © BestImage

3 / 22 Antoine Griezmann en famille avec sa femme Erika Choperena et leurs filles - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

4 / 22 Olivier Giroud, sa femme Jennifer et leurs enfants - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

5 / 22 Kingsley Coman, sa compagne Sabrajna Duvad et leur fille - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

6 / 22 Véronique Rabiot - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

7 / 22 Sabrajna Duvad ( compagne de Kinglsey Coman) et Zoe Cristofoli ( compagne de Theo Hernandez) - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

8 / 22 Maë ( compagne de Matteo Guendouzi) - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

9 / 22 Jennifer Giroud et ses deux enfants, Jade et Evan - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

10 / 22 Claude Deschamps - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

11 / 22 Kingsley Coman, sa compagne Sabrajna Duvad et leur fille - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

12 / 22 Antoine Griezmann en famille avec sa femme Erika Choperena et leurs filles - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

13 / 22 Olivier Giroud, sa femme Jennifer et leurs enfants - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

14 / 22 Zoe Cristofoli ( compagne de Theo Hernandez) - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

15 / 22 Sabrajna Duvad ( compagne de Kinglsey Coman) - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

16 / 22 Didier Deschamps , Theo Hernandez - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

17 / 22 Theo Hernandez et sa compagne Zoe Cristofoli et leur bébé - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

18 / 22 Zoe Cristofoli ( compagne de Theo Hernandez) - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

19 / 22 Theo Hernandez et sa compagne Zoe Cristofoli et leur bébé - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

20 / 22 Maë ( compagne de Matteo Guendouzi) - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

21 / 22 Marine Lloris femme de Hugo LLoris - Femmes et compagnes des joueurs lors du match "France - Tunisie" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022) le 30 novembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau