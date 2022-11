France-Danemark : Hugo Lloris embrassé par sa femme Marine, l'épouse d'un autre Bleu enceinte

Les Bleus allaient-ils subir la malédiction qui frappe les tenants du titre en Coupe du monde ? Dans l'histoire du football, nombreuses sont les équipes à être tombées dès les matchs de groupes alors que quelques années plus tôt elles avaient été sacrées championnes du monde. Mais l'équipe de France a vaincu cette terrible malédiction, et haut la main qui plus est !

Samedi 26 novembre, les Bleus emmenés par leur sélectionneur Didier Deschamps avaient rendez-vous au stade 974 de Doha pour affronter le Danemark, une équipe connue pour sa combativité et qu'il ne fallait donc pas sous-estimer. Si Kylian Mbappé a été le premier à ouvrir le score, Christian Eriksen a remis les compteurs à égalité. Après un suspense insoutenable suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs sur TF1, Kylian Mbappé a reconcrétisé avec un incroyable but permettant aux Bleus d'accéder au directement aux huitièmes de finale après cette deuxième victoire. Mardi dernier, l'équipe de France avait battu l'Australie 4-1. Le match du 30 novembre prochain contre la Tunisie ne sera donc qu'une simple formalité.

Femmes et enfants des Bleus dans les tribunes à Doha

Si Didier Deschamps a pu compter sur la présence de sa femme Claude, son pilier depuis toujours, et sur celle de leur fils Dylan qui ne loupe jamais un Coupe du Monde, le sélectionneur des Bleus n'était pas le seul à être soutenu par ses proches.

Le capitaine et gardien de l'équipe de France Hugo Lloris a rejoint sa famille à l'issue du match. Sa femme Marine l'a félicité en partageant plusieurs baisers avec lui. Déjà papa de deux enfants, Ruben et Anaïs, Raphaël Varane agrandira à nouveau la famille dans quelques mois. En effet, sa femme Camille est enceinte de leur troisième enfant, une heureuse nouvelle que le couple a officialisée il y a quelques semaines sur Instagram. "Jamais 2 sans 3 ! On t'aime déjà énormément, et on a hâte de t'avoir dans nos bras", avait commenté Raphaël Varane en légende de la photo de la grande annonce.