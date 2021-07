Hugo Lloris et sa femme Marine : photo inédite de leur mariage pour leurs 9 ans

Hugo LLoris est certainement un capitaine déçu par les résultats de l'équipe de France, dont il porte le brassard depuis 2010. Deuxième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, le Niçois de 34 ans n'a pu empêcher la défaite de son équipe face à une Suisse... pourtant moins forte sur le papier. Si la déception est immense pour un groupe qui compte des stars telles que Kylian Mbappé,Antoine Griezmann et le revenant Karim Benzema, les joueurs ont eu le temps de digérer ce cuisant échec et peuvent déjà se tourner vers la Coupe du monde au Qatar l'an prochain.

Pour se remonter le moral, Hugo Lloris peut compter sur sa femme Marine. La belle brune, rencontrée sur les bancs du lycée, a donné naissance à leur premier enfant en septembre 2010 : la petite Anna-Rose. Deux ans plus tard, le 6 juillet 2012, les tourtereaux se sont même mariés dans le Vieux-Nice. Cela fait donc neuf ans !

Marine n'a pas hésité à rappeler cette magnifique journée sur son compte Instagram. Le jeune femme née en 1987 a partagé à ses 104 000 abonnés un très beau cliché pris ce jour-là. Dessus on voit le couple, de dos, assis sur deux chaises au moment d'échanger leurs voeux dans l'église Saint-François-de-Paule à Nice. Marine est vêtue d'une magnifique robe de mariée blanche tandis qu'Hugo est très classe en smoking noir. Elle ajoute en commentaire "YOU & I" avec les hashtags #9years, #happyanniversary, #myotherhalf, #forever pour souligner leurs neuf années d'union.