Coupe du monde : Théo Hernandez, héros des Bleus, court retrouver sa superbe compagne et leur bébé en tribunes

C'était le match tant attendu par des millions de supporters français, impatients de voir l'entrée de l'équipe de France dans cette Coupe du monde si particulière. Vainqueurs il y a 4 ans, les Bleus s'avancent au Qatar avec un titre à défendre, mais les forces en présence s'amenuisent de jour en jour... Arrivés dans le petit pays du Moyen-Orient avec de nombreux blessés, la situation s'est encore aggravée hier. On sait depuis plusieurs semaines que les deux stars du milieu de terrain N'Golo Kanté et Paul Pogba sont forfaits et à ses deux absences importantes se sont ajoutées celles de Presnel Kimpembe et Karim Benzema.

Pour le premier match contre l'Australie hier soir, Didier Deschamps avait décidé d'aligner une équipe offensive, tout en assurant ses arrières avec des latéraux défensifs. Malheureusement pour les Bleus, le début de match a été cauchemardesque avec un but pour les Australiens assez tôt dans le match et surtout la grave blessure de Lucas Hernandez sur la même action. Le sélectionneur a alors fait le choix de mettre son frère, Théo Hernandez à sa place d'arrière gauche. Une décision payante pour l'équipe de France puisqu'il est à l'origine de l'égalisation d'Adrien Rabiot quelques minutes plus tard. Un déclic pour les tricolores, qui ont fini par dérouler leur football pour l'emporter 4 buts à 1.

Théo tout heureux de retrouver sa belle italienne en tribunes

Un match plein au cours duquel Olivier Giroud a brillé avec un doublé, tout comme Kylian Mbappé, une nouvelle fois décisif. Après la rencontre, les Bleus étaient tous heureux de cette belle première et beaucoup d'entre eux avaient la chance d'avoir leurs proches dans les tribunes, à commencer par Théo Hernandez, qui a pu retrouver sa chérie, Zoé Cristofoli, assise à côté de la compagne de son frère Lucas. Sur les images, on peut voir le joueur de 25 ans embrasser la belle italienne et serrer son jeune fils, né en avril dernier, dans ses bras (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une belle première pour les Bleus et une superbe soirée pour Théo Hernandez, même si la grave blessure de son frère Lucas (on parle d'un problème au niveau des ligaments du genou), vient ternir cette magnifique victoire.