Theo Hernandez cambriolé et en plein cauchemar : la compagne de la star des Bleus et son bébé (6 mois) présents sur les lieux !

C'est une pratique que l'on espère voir disparaître rapidement, mais visiblement ce n'est pas prêt de s'arrêter. Depuis de nombreuses années maintenant, les stars du foot sont victimes de cambriolages à leurs domiciles et cela ne touche pas qu'un club ou qu'un pays, mais bien tous les pays d'Europe. En France, les joueurs des deux clubs phares, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, sont souvent la cible d'hommes malintentionnés qui espèrent bien repartir avec un gros butin de chez eux. Des joueurs comme Marquinhos ou Angel Di Maria en ont notamment fait les frais. Cela arrive également en Angleterre et même la superstar David Beckham a connu pareille mésaventure.

Si plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été les victimes de cambrioleurs, à l'image de Lucas Digne il y a quelques mois de cela, un nouveau joueur vient s'ajouter à cette terrible liste puisque d'après les informations de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez a été victime d'un cambriolage hier soir, vers 21 heures. Le joueur qui évolue au Milan AC, et qui n'est autre que le petit frère de Lucas Hernandez, habite du côté de Cassano Magnago et selon le quotidien sportif italien, des hommes ont fait irruption à son domicile alors que le joueur n'était lui pas présent à ce moment-là.

Sa compagne traumatisée, l'enquête suit son cours

Problème, la compagne du joueur, Zoe Cristofoli, se trouvait dans la maison au moment du cambriolage, ainsi que son fils fils, âgé de selon 6 mois. D'après les informations de nos confrères, aucune violence n'a été faite à la mère et à l'enfant, mais cette dernière en serait ressortie très choquée. De plus, plusieurs objets de valeur ont été dérobés par les malfaiteurs hier soir et le préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros. Une enquête vient d'être lancée par la police italienne, qui devrait être aidée par les caméras de surveillance, ainsi que le témoignage de la compagne de Theo Hernandez.

Un nouveau cambriolage qui touche une star du foot, mais heureusement plus de peur que de mal pour le coéquipier de Kylian Mbappé et Karim Benzema en équipe de France.