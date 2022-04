David et Victoria Beckham cambriolés alors qu'ils étaient chez eux : le voleur est parti avec un sacré butin !

La vie n'est pas toujours facile, même pour l'une des familles les plus riches et populaires de la planète. Visiblement ces derniers temps, les cambriolages sont à la mode et plus particulièrement chez les sportifs. Après Paul Pogba qui en a subi un il y a quelques semaines, son coéquipier en équipe de France Lucas Digne en a également fait les frais cette semaine. Mais les joueurs en activité ne sont pas les seuls à être touchés puisque l'ancienne star du foot, qui a notamment évolué au PSG, David Beckham vient de subir la même mésaventure, sauf que lui se trouvait à l'intérieur en compagnie de sa femme Victoria et de sa fille Harper, âgée de 10 ans, comme le révèle The Sun.

Un homme masqué a pénétré par une fenêtre du manoir, estimé à plus de 47 millions d'euros du couple, qui se situe dans l'ouest de Londres, le 28 février dernier. D'après les informations de la presse anglaise, l'homme serait reparti avec de nombreux objets et si le préjudice exact n'a pas été chiffré, il se monterait à plusieurs milliers de livres. Visiblement, il s'agissait d'un cambrioleur chevronné puisqu'aucune des trois personnes présente au moment des faits ne s'en est rendu compte. C'est Cruz (17 ans) qui a découvert le méfait en rentrant de soirée et qui a découvert sa chambre complètement saccagée. Après la triste découverte, David a rapidement appelé la police pour qu'ils viennent constater les dégâts.

Cruz Beckham brise le silence sur les réseaux

C'est Cruz qui est le premier membre de la famille Beckham à en avoir activé ses réseaux sociaux après cet incident. Dans sa story Instagram, le beau gosse, qui commence à faire beaucoup parler de lui, a partagé une de ses vidéos TikTok et il semble plutôt heureux. Pourtant, la famille anglaise aurait été particulièrement secouée par ce cambriolage et le cambrioleur pourrait même faire partie d'un gang plus important, d'après les informations sorties dans la presse.

Un épisode particulièrement traumatisant pour David, Victoria et leurs enfants, qui n'avaient encore jamais subi de cambriolage de la sorte. Visiblement les choses se sont arrangées depuis et la vie a repris son cours pour l'une des familles les plus populaires d'Angleterre.