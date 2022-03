Lucas Digne cambriolé ! L'international français subit un lourd préjudice (EXCLU)

C'est un mal très fréquent dans le monde du football et cette fois-ci il touche un joueur de l'équipe de France. Chaque année, plusieurs joueurs de football sont victimes de cambriolage et cela a souvent lieu pendant les matchs des joueurs, quand ils ne sont pas à leur domicile. Très récemment c'est la star des Bleus Paul Pogba qui en a été victime du côté de Manchester où il réside avec sa femme et ses deux garçons. Aujourd'hui, c'est un de ses coéquipiers en sélection qui vient de subir le même sort puisque selon nos informations, Lucas Digne et son épouse Tiziri se sont fait cambrioler le week-end dernier dans leur propriété de Londres.

Le défenseur de 28 ans qui évolue désormais dans le club d'Aston Villa à Birmingham est installé en Angleterre depuis 2018. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, il est régulièrement appelé en sélection nationale par Didier Deschamps. Présent à Clairefontaine avec les internationaux français, il n'est donc pas en Angleterre actuellement et des individus en ont profité pour s'introduire dans sa propriété de Londres. D'après nos informations, le coéquipier de Mbappé et Griezmann a subi de gros préjudices et plusieurs biens de valeur ont été dérobés par les cambrioleurs, notamment des bijoux.

La famille en France pendant le cambriolage

Une terrible nouvelle pour Lucas Digne, actuellement en France avec les Bleus et qui ne peut donc pas se rendre sur place. Marié depuis 2014 avec sa femme Tiziri, il est également père de deux enfants, un petit garçon prénommé Isaho (né en avril 2019) et une petite Inaya (née en février 2021). Le reste de la famille ne semblait pas se trouver à Londres au moment des faits puisque si l'on se fie aux storys partagées par Tiziri ces dernières heures, elle se trouve en France, du côté de Sainte-Maxime (Var) avec ses enfants.