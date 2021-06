Lucas Digne retrouve sa famille après l'Euro, son fils Isaho ravi

Avec sa femme qu'il a épousé en 2014 et leurs deux bambins, Lucas Digne se consolera de la désillusion des Bleus. L'équipe de France est sortie du tournoi en 8e de finale, à l'issue d'un match haletant face à la Suisse. Les Français se sont inclinés aux tirs au but (5 à 4). Menés jusqu'à la 57e minute, ils étaient revenus à hauteur (1-1), avaient pris l'avantage (2-1) puis fait le break (3-1) grâce à des buts de Karim Benzema et Paul Pogba. La Suisse a ensuite réduit l'écart (3-2) et égalisé (3-3) à la toute fin du temps règlementaire.

Lucas Digne, lui, a joué tout le match contre la Hongrie (1-1) puis fait une courte entrée en jeu contre le Portugal, lors du dernier match de poule. Le piston gauche a remplacé Lucas Hernandez, blessé, et s'est blessé à son tour après sept minutes sur le terrain. Adrien Rabiot lui avait succédé sur le flan gauche de la défense.

Comme ses partenaires, Lucas Digne s'est exprimé suite à cette élimination. "Grande tristesse pour tous, pas le résultat que l'on voulait, pas la soirée que l'on espérait. Merci à tous pour votre soutien incroyable à chaque match (...) On gagne ensemble on perd ensemble", a écrit le capitaine d'Everton (son club en Angleterre) en légende d'une photo de lui, dépité sur la touche de la Puskas Arena, à Budapest.