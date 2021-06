Tiziri Digne (Championnes) exténuée : "Cernes", "poches", ses enfants lui mène la vie dure !

Les couches, les biberons en pleine nuit et le sommeil agité... Tiziri Digne est en plein dedans ! Maman d'un petit garçon prénommé Isaho et âgé de 2 ans, la jeune femme, qui fêtera ses 28 ans le 1er juillet, a accouché d'une petite princesse au mois de février : Inaya !

Jongler entre le bébé de 4 mois et le petit bonhomme de 2 ans se révèle être compliqué pour Tiziri Digne ! Sur sa page Instagram, l'épouse du footballeur Lucas Digne, qui participe à l'émission Championnes : familles de footballeurs diffusé sur TFX, partage ses journées à rallonge et ses nuits perturbées. En story, la jeune femme a dévoilé son quotidien : sa fille ne veut pas dormir et préfère jouer sur son tapis d'éveil ! "Moi pendant ce temps... en PLS sur le canap' cernes + poches + yeux qui ne veulent pas s'ouvrir, c'est ça qu'on aime", écrit la jeune maman, qui tente de se reposer sur son divan.



La nuit tombée, Tiziri Digne trouve difficilement le sommeil ! "Plus collé, on ne peut pas", écrit-elle en story, alors qu'on voit ses enfants dormir tout près d'elle, en arrière-plan. "PS : j'aimerais beaucoup être en train de bronzer, de boire un cocktail ou de manger une glace mais ils ne savent pas dormir sans moi", peut-on lire.

Mais la patience de la jeune maman a fini par payer car Tiziri Digne a bien obtenu ce qu'elle voulait, à savoir que ses enfants tombent dans les bras de Morphée pour qu'elle se repose enfin ! "Ah bah finalement si, ils ont réussi à plus se coller. Elle a roulé sur moi et lui a allongé son bras dans le plus grand des calmes", résume-t-elle, alors qu'elle est couchée auprès de ses enfants.