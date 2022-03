"Elle a tout entendu" : Paul Pogba revient sur son cambriolage et le choc pour la nounou et ses enfants

C'est malheureusement un fléau qui se répand un peu partout en Europe et qui vise principalement les stars du foot. De Paris à Marseille en passant par Manchester, les footballeurs ont fréquemment la malchance de découvrir que leur domicile a été cambriolé pendant l'un de leur match. Récemment, c'est la star des Bleus Paul Pogba qui en a fait les frais. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain de 29 ans a publié une story dans laquelle il a expliqué le cambriolage subi par lui et sa famille et notamment la présence de ses deux fils, Shakur (3 ans) et son petit dernier Keyaan Zaahid (né en janvier 2021).

Dans une interview accordée au Figaro, le grand copain d'Antoine Griezmann est revenu sur cet épisode, et il essaye de se montrer rassurant, même si la période a été éprouvante. "Moi, ça va, la famille aussi. J'ai eu une semaine assez surprenante, avec déjà le match de Ligue des champions où j'apprends que je ne vais pas jouer. Derrière, on est éliminé, et, en rentrant chez moi, je découvre mon domicile cambriolé après l'intrusion de trois personnes qui ont volé mon coffre-fort. Il y avait des bijoux de ma mère, ma médaille de champion du monde...", raconte-t-il.

Au-delà de l'aspect matériel, c'est évidemment les répercussions sur ses proches qui ont inquiété le plus Paul Pogba dans cette histoire. "Ce qui m'a fait le plus peur, c'est que mes deux enfants étaient à la maison avec la nounou lors de cet incident. Elle a tout entendu, a appelé ma femme et la sécurité, puis s'est enfermée avec les garçons dans une pièce", détaille le mari de Zulay, avant de révéler que la nounou a très mal vécue la situation : "Pendant plusieurs jours, elle était choquée".

Toujours joyeux et souriant, Paul Pogba a donc perdu le sourire avec ce cambriolage qui a fait beaucoup de mal à ses proches et particulièrement à la nounou de ses deux enfants.

Retrouvez l'interview de Paul Pogba en intégralité sur le site du Figaro.