"Jamais deux sans trois !" : Raphaël Varane et sa femme Camille attendent un nouveau bébé

Il y a des joueurs qui sont nés avec une bonne étoile et Raphaël Varane fait clairement partie de ceux-là. Le joueur de 29 ans a pratiquement tout gagné dans sa carrière de joueur et aujourd'hui son palmarès est l'un des plus impressionnants de l'histoire. Le natif de Lille démarre sa carrière à Lens avant de partir au Real Madrid où il a construit sa légende aux côtés de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Avec l'équipe de France, il perd l'Euro en 2016, mais remporte la Coupe du monde en 2018, garnissant encore un peu plus son armoire à trophées.

Désormais, à Manchester United en Angleterre, il poursuit sa belle carrière et profite de la vie avec sa femme Camille, qu'il a épousée en juin 2015 lors d'une belle cérémonie au Touquet. Le couple a eu deux enfants, le petit Ruben (5 ans) et la jolie Anaïs (1 an) et la famille va bientôt s'agrandir de nouveau, comme Raphaël Varane vient de l'annoncer sur ses réseaux sociaux. Plutôt discret sur sa vie privée, le défenseur des Bleus est très suivi sur Instagram où il compte près de 20 millions d'abonnés et si habituellement il partage des publications en lien avec son métier, il a fait une annonce un peu différente hier soir.

Jamais 2 sans 3 ! On t'aime déjà énormément, et on a hâte de t'avoir dans nos bras

Accompagné de sa femme et de ses enfants, le sportif a organisé une petite fête pour célébrer l'arrivée prochaine de son troisième enfant ! "Jamais 2 sans 3 ! On t'aime déjà énormément, et on a hâte de t'avoir dans nos bras", écrit-il en commentaire des belles photos qu'il a partagées. Pour l'heure, on ne sait pas grand chose sur le futur enfant de Raphaël et Camille et aucun indice sur les photos ne permet de savoir s'il s'agira d'une fille ou d'un garçon. Une superbe nouvelle pour la petite famille, rapidement félicitée par les stars du foot, ravies de l'annonce de Raphaël Varane. Ses coéquipiers en équipe de France Lucas Digne et Florian Thauvin y sont tous les deux allés de leurs emojis pour célébrer l'arrivée de ce nouvel enfant.