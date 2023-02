"Un désastre", "une connerie" : Raphaël Varane se fait détruire par une ancienne star des Bleus après sa retraite surprise

La finale de la Coupe du monde perdue par l'équipe de France face à l'Argentin fin décembre restera comme un tournant pour cette génération dorée. Après un succès en Russie, les Bleus rentrent avec une cruelle défaite aux tirs au but et passent à quelques centimètres de leur rêve. Le capitaine de l'équipe, Hugo Lloris, aura été le premier à prendre la décision de raccrocher les crampons, préférant accorder plus de temps aux siens et à son club, lui qui a battu le record de sélections sous le maillot tricolore. Le deuxième gardien et légende de l'OM Steve Mandanda l'a suivi, avant que Raphaël Varane ne décide de faire la même chose ce 2 février, prenant de court tous les observateurs.

"Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale", a expliqué Raphaël Varane dans un long et beau message sur son compte Instagram. Une décision qui peut surprendre puisqu'à seulement 29 ans, le défenseur de Manchester United est dans la force de l'âge pour un footballeur, ce que n'a pas manqué de souligner M. Pokora dans les commentaires. "Wow c'est jeune ! Tu ferais pas un dernier petit euro ?", lui demande-t-il sur le ton de l'humour. Pour d'autres en revanche, cette annonce arrive comme un cheveux sur la soupe. Animateur sur RMC, l'ancien footballeur Jérôme Rothen a fait part de son mécontentement sur les ondes de la station et il n'y est pas allé de main morte.

C'est un désastre d'entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans

Ancien joueur du Paris Saint-Germain et international français à 13 reprises, l'homme de radio de 44 ans n'arrive pas à comprendre la décision de Raphaël Varane. "Je trouve qu'à cet âge et quand tu joues dans un club qui te permet de rester au très haut niveau, tu as un devoir. C'est d'apporter ton talent à ton pays. (...) C'est un désastre d'entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans", a-t-il lâché ce 2 février dans son émission, Rothen s'enflamme, avant de tenter d'alerter le mari de Camille Tytgat : "C'est une fierté de représenter son pays. C'est un devoir de représenter son pays quand tu as 29 ans et que ton club te permet de rester au haut niveau. (...) Raphaël, n'oublie pas que tu as beaucoup apporté, mais là tu fais une connerie."

Alors qu'il s'apprête à accueillir un nouvel enfant dans sa famille, Raphaël Varane a fait le choix de consacrer plus de temps aux siens, ce qui n'est visiblement pas du goût de tout le monde...