Jérôme Rothen "dérangé" par les choix de Deschamps : il envoie un gros tacle au sélectionneur (VIDÉO)

C'est un moment que les Français attendent avec impatience tous les quatre ans. Hier soir dans le journal télévisé de TF1, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde face à Gilles Bouleau. Le sélectionneur a décidé d'en prendre 25 et s'il y a des heureux, il y a forcément des déçus, à l'image de Lucas Digne, qui va rester à la maison, pour le grand bonheur de ses enfants. Une liste qui réserve plusieurs surprises et si l'on ne s'attendait pas vraiment à voir Jordan Veretout partir au Qatar, ce qui a beaucoup surpris Daniel Riolo, c'est surtout la composition du groupe qui interroge.

Dans sa liste, Didier Deschamps a fait le choix d'emmener de nombreux défenseurs centraux et plusieurs spécialistes s'interrogent face à cette abondance de joueurs pour un même poste. Parmi eux, on retrouve Jérôme Rothen. L'ancien footballeur de 44 ans passé par le Paris Saint-Germain s'est reconverti dans les médias et depuis plusieurs années maintenant il anime sa propre émission sur les antennes de RMC, Rothen s'enflamme. Ce matin, il était l'invité d'Apolline de Malherbe dans Apolline matin où il a pu faire part de son incompréhension face aux choix du sélectionneur. "Je n'aime pas forcément cette liste. Je trouve qu'elle est mal équilibrée. On a beaucoup de défenseurs, surtout des défenseurs centraux, même pour jouer sur les côtés", a-t-il déclaré.

Tu vas confier les clés du camion à Benzema et à Mbappé et 'démerdez-vous avec le ballon'

Pas du tout séduit par la liste de Didier Deschamps, l'ancien footballeur, qui a récemment eu un gros clash avec Karim Benzema, va même plus loin dans sa critique de la liste. "Ça me dérange, parce que pour moi, il faut des spécialistes du poste. C'est un choix de Didier Deschamps, il faut le respecter", lance-t-il, avant d'ajouter : "T'as l'impression qu'avec cette liste, tu vas confier les clés du camion à Benzema et à Mbappé et 'démerdez-vous avec le ballon'". Pas tendre avec son ancien entraîneur lorsqu'il évoluait à Monaco, Jérôme Rothen termine par un dernier petit tacle : "Moi je ne vois pas le football comme ça", conclut-il sa petite diatribe.