Lucas Digne écarté par Didier Deschamps : la réaction très surprenante de ses enfants après l'annonce

C'est la même chose tous les quatre ans et une nouvelle fois hier, à l'annonce des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, plusieurs joueurs ont dû passer une très mauvaise soirée. C'est malheureusement le cas de Lucas Digne, qui était en ballotage depuis plusieurs jours pour faire partie ou non des heureux élus appelés à se rendre au Qatar pour défendre les chances de la France dans la compétition reine du football. Auteur d'une bonne saison, le défenseur de 29 ans passé entre autres par le Paris Saint-Germain et qui évolue actuellement à Aston Villa en Angleterre pouvait croire en ses chances, mais malheureusement le sélectionneur a fait d'autres choix.

À l'inverse d'un Jordan Veretout, surprise de la liste et dont la sélection a beaucoup fait parler, Lucas Digne va donc devoir regarder la Coupe du monde depuis son canapé, lui qui était déjà resté à la maison en 2018. Une nouvelle qui a forcément dû attrister le joueur, tout comme sa femme Tiziri, très connue depuis son passage dans Mamans & célèbres, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Marié depuis 2014, le joueur a eu le bonheur de devenir papa de deux adorables enfants, un petit garçon prénommé Isaho (3 ans) et une fille, Inaya (1 an) et si on pouvait s'imaginer que les deux petits blonds allaient soutenir leur père pendant cette soirée riche en émotions et qui s'est malheureusement mal terminée, ce n'est pas du tout le cas !

Isaho et Inaya aux anges !

Très actif sur Instagram, où il n'hésite pas à partager du contenu avec ses 1,9 million d'abonnés, Lucas Digne a filmé la réaction de ses enfants juste après l'annonce et au lieu d'être tristes, Isaho et Inaya font la fête ! "Papa, il reste à la maison ! Papa, il reste à la maison !", chante à tue-tête l'aîné tandis que sa petite soeur est toute heureuse elle aussi (la vidéo est à retrouver dans le diaporama). Une réaction qui plaît bien à Tiziri que l'on entend rigoler et qui n'a pas l'air malheureuse elle non plus. "Et maintenant, où va-t-on ? En vacances", se réjouit-elle en profitant du spectacle offert par ses enfants.

Non sélectionné par Didier Deschamps pour aller à la Coupe du monde, Lucas Digne a dû être très déçu, mais il a rapidement retrouvé le sourire grâce à ses enfants !