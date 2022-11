Le "cadeau" de Didier Deschamps : Daniel Riolo lâche une petite bombe sur un invité surprise de la liste des Bleus

C'était l'annonce que tous les Français attendaient hier soir à 20 heures lorsqu'ils ont mis le journal de TF1, présenté par Gilles Bouleau. Présent en plateau, Didier Deschamps a pu y annoncer en direct la liste des joueurs qu'il a choisi de sélectionner pour participer à la Coupe du monde, qui va se tenir au Qatar dans une dizaine de jours. Le sélectionneur pouvait prendre jusqu'à 26 joueurs cette année, mais il a décidé d'en prendre 25. Si on retrouve sans surprise les stars de l'équipe, comme Kylian Mbappé ou Karim Benzema, il y a quelques noms qui n'étaient pas forcément attendus, comme celui de Jordan Veretout.

Assez peu connu du public français, le joueur de 29 ans est passé par de grands clubs, comme l'AS Rome en Italie et depuis cet été, il joue pour l'Olympique de Marseille. Au côté de Matteo Guendouzi, également appelé chez les Bleus, le joueur formé à Nantes a réussi un beau début et il a été récompensé hier par Didier Deschamps, qui a décidé de l'appeler pour faire partie de son groupe. Si d'autres joueurs sont restés sur le carreau, à l'image de Jonathan Clauss, le milieu de terrain est donc dans la liste et pour Daniel Riolo, si ce n'est pas une énorme surprise, il s'agit malgré tout d'un choix un peu surprenant.

Il y a le cadeau, ça fait un petit moment que je l'attendais, il est quand même tombé

Dans l'émission l'After Foot où il intervient chaque soir de semaine, le journaliste en couple avec Géraldine Maillet est revenu sur ce choix du sélectionneur. "Il y a le cadeau, ça fait un petit moment que je l'attendais, il est quand même tombé. Jordan Veretout est dans la liste", démarre Daniel Riolo, avant de lâcher une information assez surprenante : "C'est normal, il a changé d'agent il n'y a pas très longtemps, pour aller dans l'écurie de Vadim Vasilyev dont l'employé est Bachir Néhar (qui occupe le poste d'intendant au sein de l'équipe de France), mais nous n'avons rien dit, surtout aucun sous-entendu dans mes propos, aucun. Mais tout de même 'merci Jordan Veretout d'être là' (...) Mais c'est juste une information !"