Géraldine Maillet en couple avec Daniel Riolo : un coup de foudre pas du tout réciproque

Admirateurs, passez votre chemin. Géraldine Maillet n'est pas un coeur à prendre. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) est en couple avec le journaliste sportif Daniel Riolo. Un homme pour lequel elle a eu un véritable coup de foudre. Un sentiment pas réciproque.

Cela fait plusieurs années que Géraldine Maillet file le parfait amour avec Daniel Riolo. Et elle l'aime toujours comme au premier jour comme elle l'avait confié en mars 2021 dans l'émission de C8 présentée par Cyril Hanouna. Bien qu'elle soit discrète en ce qui concerne sa vie privée, la maman de Mathilde (19 ans, fruit d'une précédente relation), elle avait en effet accepté de parler de son "coup de foudre absolu" pour son cher et tendre.

Un choc ! Un tremblement intérieur...

"Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc ! Un tremblement intérieur...", a confié Géraldine Maillet. Si pour elle, c'était évident, il n'en était pas de même pour Daniel Riolo. "Ce n'était pas réciproque. En fait, il ne m'avait pas vue", a-t-elle précisé. Malgré tout, la belle brune de 50 ans n'a pas perdu le moral et s'imaginait déjà l'homme qu'il était : "Et moi, je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était beau, drôle, intelligent, spirituel, qu'il avait tout pour lui. Je suis tombée folle amoureuse de lui dans la seconde." Autant de qualités qui se sont confirmées par la suite.

Heureusement, Daniel Riolo a fini par remarquer l'ancien mannequin. Et sa beauté ainsi que sa personnalité ont fait mouche. "Après on s'est un petit peu parlé, et il en a convenu que c'était quand même pas mal qu'on se retrouve", a-t-elle conclu. Une très sage décision étant donné qu'aujourd'hui, ils sont toujours aussi soudés. Et quand il le faut, la chroniqueuse n'hésite pas à le défendre. Comme lors de la polémique qui a suivi après ses propos concernant les prisonniers. En 2017, Géraldine Maillet avait précisé dans Touche pas à mon poste que c'est lors d'un salon du Livre que leurs chemins se sont croisés la première fois... pour ne plus jamais se quitter.