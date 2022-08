Géraldine Maillet et sa fille Mathilde qui lui ressemble tant : son chéri Daniel Riolo se joint aux retrouvailles

Les vacances sont terminées pour Géraldine Maillet. Après avoir passé du bon temps en Espagne ou encore en Italie où elle a enchaîné sur ses réseaux les défilés de maillots de bain, prouvant aussi qu'elle n'avait rien perdu de ses années de mannequinat, la chroniqueuse et romancière est fin prête pour reprendre ses activités professionnelles. Dans quelques jours, elle retrouvera notamment sa place au sein de la bande de Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna, Valérie Bénaïm ou encore Gilles Verdez. Mais avant, Géraldine Maillet a eu l'occasion de déconnecter encore un peu auprès des siens. La journée de mardi 23 août était particulièrement importante pour la jolie brune de 50 ans, et pour cause, il s'agissait de l'anniversaire de sa fille Mathilde. Cette dernière fêtait ses 19 ans !

Pour marquer le coup, sa célèbre maman a organisé un dîner de famille à L'Atelier de Joël Robuchon dans le chic 7e arrondissement de Paris. Parmi les invités figuraient la mère de Géraldine Maillet, et grand-mère de Mathilde donc, mais aussi Daniel Riolo. En effet, le commentateur sportif qui a récemment dérapé sur Twitter n'aurait pas pu manquer cet événement. Sans être son père, il est dans la vie de l'adolescente depuis plusieurs années en fréquentant sa maman. En story Instagram, Géraldine Maillet a immortalisé ce moment précieux à travers un beau portrait de famille. "Dîner inoubliable et exceptionnel", a-t-elle légendé. L'occasion de constater que mère et fille se ressemblent toujours autant ! (Voir notre diaporama).

Si Géraldine Maillet se plaît à partager des photos de Mathilde, elle reste très discrète à son sujet. Ce que l'on sait c'est qu'elle a été touchée par la fibre artistique et qu'elle s'est déjà prêtée à la comédie. Elle a aussi joué dans le clip Désamour de l'artiste Clarika. En outre, Mathilde, pour son jeune âge, a tout l'air d'être déjà très engagée. Dans Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet rapportait que sa fille avait par exemple souhaité participer à la manifestation de solidarité pour Adama Traoré.