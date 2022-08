Daniel Riolo dérape : le compagnon de Géraldine Maillet suspendu de Twitter après des propos polémiques

C'est l'une des voix les plus écoutées et entendues parmi les experts football et depuis hier, il n'a plus le droit de s'exprimer sur Twitter. Installé depuis de nombreuses années sur RMC dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo est à la tête de l'une des émissions les plus écoutées à la radio et ses avis déchaînent très souvent les passions, que ce soit à l'antenne ou sur les réseaux sociaux. À côté de ça, il est en couple avec la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet. Les deux tourtereaux partagent une passion commune pour le sport et notamment le tennis, puisqu'on les voit quasiment tous les ans du côté de la Porte d'Auteuil lors de Roland-Garros.

Un duo qui fait beaucoup parler de lui et qui n'a pas la langue dans sa poche, que ce soit la romancière de 50 ans face à Cyril Hanouna ou son compagnon tous les soirs face aux auditeurs de son émission. Depuis quelques jours, une polémique entourant le Paris Saint-Germain fait énormément de bruit dans le monde du football. Une grosse brouille aurait éclaté samedi dernier au Parc des Princes entre les deux stars de l'équipe, Kylian Mbappé et Neymar. Une guerre d'égos entre les deux hommes qui a littéralement fait sortir de ses gonds Daniel Riolo sur son compte Twitter. "Les supporters du PSG qui soutiennent Neymar après 3 pauvres marches en oubliant le mal qu'il a fait au club et se plaignent de Mbappé sont à mon sens au niveau 0 du supporterisme", lance-t-il dans un premier temps.

'Des cocus à vie' : l'insulte qui ne passe pas pour Daniel Riolo

Il faut dire que la star brésilienne du PSG n'a pas franchement été à son meilleur niveau ces deux dernières saisons, contrairement au gamin de Bondy, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui a porté l'équipe l'an dernier. "Ces gens-là sont destinés à être des cocus à vie", conclut Daniel Riolo, visiblement exaspéré. Une insulte de trop pour la plateforme, qui a tout bonnement décidé de suspendre son compte Twitter ! Un sacré coup dur pour l'éditorialiste, qui aime bien donner son avis à ses près de 600 000 abonnés.

Pour l'heure Daniel Riolo n'a pas réagi à cette suspension, qui ne devrait être que temporaire.