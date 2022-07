Géraldine Maillet en couple avec Daniel Riolo : son rare élan d'amour public pour le commentateur

Geraldine Maillet et Daniel Riolo sont ensemble depuis de nombreuses années mais se sont trouvés sur le tard, comme elle l'expliquait dans Touche pas à mon poste en 2021. Dès leur première rencontre, la jolie brune a eu "un coup de foudre absolu". "Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc ! Un tremblement intérieur. (...) Je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était beau, drôle, intelligent, spirituel, qu'il avait tout pour lui. Je suis tombée folle amoureuse de lui dans la seconde", avait-elle avoué.

Toujours dans l'émission de Cyril Hanouna, Geraldine Maillet s'était une autre fois confiée sur leur relation basée sur la bienveillance et le soutien. "On est dans des milieux très différents... J'ai beaucoup d'admiration pour lui... Plus il est connu, plus je suis contente de lui, je trouve qu'il le mérite. On s'est connu tard. Ce n'est pas pareil d'être connu à 50 ans qu'à 25 ans. Nous on a eu plein de vies avant", avait-elle déclaré.

Et en effet, avant de le rencontrer, Geraldine Maillet a donné naissance à sa fille unique Mathilde, une jeune femme de 18 ans qui ressemble beaucoup à sa mère.