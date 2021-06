Géraldine Maillet amoureuse de Daniel Riolo : rare apparition du couple, à Roland-Garros

Les fans de coups droits, de revers et de terre battue sont aux anges. Contrairement à l'année dernière, le tournoi de Roland-Garros n'a pas dû être reporté à la fin du mois de septembre... mais a bel et bien lieu du 24 mai au 13 juin 2021. Un soulagement pour beaucoup, dont les célébrités souvent adeptes des tribunes de l'évènement. Le 6 juin, par exemple, Géraldine Maillet est allée se régaler de sport, de Perrier et de barquettes alimentaires, dans le 16e arrondissement de Paris, en compagnie de son compagnon Daniel Riolo.

Et pour cause ! Le chéri de Géraldine Maillet est commentateur sportif, notamment dans l'After Foot ou Les Grandes Gueules sur RMC. Il n'aurait pour rien au monde raté cette étape cruciale de la compétition. Hier, le 4e tour des simples dames a pris place sur les courts Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen. Elena Rybakina, Paula Badosa Gibert, A. Pavlyuchenkova et Tamara Zidansek sont ressorties gagnantes de cette journée. Si les échanges de balles jaunes ne vous intéressent pas, bien sûr, c'était l'occasion d'observer Daniel Riolo et sa compagne ensemble, puisque le couple n'apparaît que rarement en public - et que ça se passe, souvent, du côté de Roland-Garros.

Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence

Il faut dire que Géraldine Maillet n'évoque jamais sa vie privée, même sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, où les indiscrétions sont de mise. En mars 2021, toutefois, la maman de 49 ans avait accepté de raconter sa rencontre avec Daniel Riolo sur C8. Elle évoquait alors un "coup de foudre absolu". "Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc ! Un tremblement intérieur, se souvenait-elle. Ce n'était pas réciproque. En fait, il ne m'avait pas vue. Et moi, je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était beau, drôle, intelligent, spirituel, qu'il avait tout pour lui. Je suis tombée folle amoureuse de lui dans la seconde. Après on s'est un petit peu parlé, et il en a convenu que c'était quand même pas mal qu'on se retrouve." Set et match...