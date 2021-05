Géraldine Maillet : Rare photo avec sa fille pour une occasion spéciale

En mars dernier, Géraldine Maillet évoquait la prunelle de ses yeux, dans Touche pas à mon poste. "Moi j'ai un moral au beau fixe parce que j'ai la chance de travailler, mon compagnon travaille... J'ai moins le moral pour mon ado, qui n'en peut plus, qui est au bord de la rupture... Elle n'a aucune perspective, elle est en terminale, elle ne sait pas, Bac pas Bac, plus d'amis, plus d'activités, plus de sorties... Donc c'est super dur quand on est ado aujourd'hui. Voilà c'est compliqué", avait déclaré la compagne de Daniel Riolo après avoir été interrogée sur les conséquences du confinement.